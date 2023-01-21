ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае под лавиной погибли 28 человек: детали трагедии

Новина українською →
Китай, Суббота 21 января 2023 17:35
В Китае под лавиной погибли 28 человек: детали трагедии Фото: в Китае под лавиной погибли 28 человек (dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Трагедия на юго-западе страны произошла вечером 17 января. Однако все это время на месте трагедии продолжались спасательные работы. В результате схода снега погибли 28 человек.

По данным СМИ, лавина зашла на выезде из тоннеля между двумя населенными пунктами - Пай и Медог. Предварительно, лавина взошла из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха.

Снег заблокировал выход из тоннеля. Для его расчистки было привлечено более 1300 человек и 236 единиц техники и оборудования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области утром 21 января в районе села Коболчин Днестровского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Снегопад
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина