В Китае под лавиной погибли 28 человек: детали трагедии

Снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа .

Трагедия на юго-западе страны произошла вечером 17 января. Однако все это время на месте трагедии продолжались спасательные работы. В результате схода снега погибли 28 человек.

По данным СМИ, лавина зашла на выезде из тоннеля между двумя населенными пунктами - Пай и Медог. Предварительно, лавина взошла из-за сильного ветра и повышения температуры воздуха.

Снег заблокировал выход из тоннеля. Для его расчистки было привлечено более 1300 человек и 236 единиц техники и оборудования.