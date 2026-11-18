Китай і Росія повинні вирішувати проблему колоніалізму спільно і боротися за справедливість для країн, що розвиваються.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник завідувача відділу міжнародних зв'язків ЦК Комуністичної партії Китаю Ма Хуей, передають росЗМІ.

"Тому важливо для Китаю, Росії та країн, що розвиваються, разом вирішувати проблему колоніалізму, особливо сучасних практик неоколоніалізму, щоб ми могли виправити історичну несправедливість щодо колишніх колоніальних країн, що нині розвиваються, щоб вони теж могли розвиватися, процвітати і створювати благополуччя для своїх народів", - сказав співрозмовник агентства.

Ма Хуей підкреслив, що міжнародний порядок, як і раніше, працює проти країн, що розвиваються.

Зустріч лідерів у КНР

Нагадаємо, 19 листопада у четвер у Китаї відбудеться перша тристороння зустріч диктатора РФ Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Однією з головних тем може бути скорочення ядерних озброєнь. Глава Білого дому раніше заявляв, що має намір обговорити це питання із російським та китайським лідерами.

Тристоронню зустріч Путін запропонував Трампу ще під час телефонної розмови 9 жовтня.

Кремль, за даними видання, хоче використати її, щоб обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах та без участі президента Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Джерело WSJ стверджувало, що сам Путін бачить такий формат, як нову Ялтинську конференцію.

Очікується також діалог про Іран. При цьому остаточний порядок денний переговорів публічно не розкритий.