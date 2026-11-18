Китай и Россия должны решать проблему колониализма совместно и бороться за справедливость для развивающихся стран.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил заместитель заведующего отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Ма Хуэй, передают росСМИ.

"Поэтому важно для Китая, России и развивающихся стран вместе решать проблему колониализма, особенно современных практик неоколониализма, чтобы мы могли исправить историческую несправедливость в отношении бывших колониальных стран, ныне развивающихся стран, чтобы они тоже могли развиваться, процветать и создавать благополучие для своих народов", - сказал собеседник агентства.

Ма Хуэй подчеркнул, что международный порядок по-прежнему работает против развивающихся стран.

Встреча лидеров в КНР

Напомним, 19 ноября в четверг в Китае состоится первая трехсторонняя встреча диктатора РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

Одной из главных тем может стать сокращение ядерных вооружений. Глава Белого дома ранее заявлял, что намерен обсудить этот вопрос с российским и китайским лидерами.

Трехстороннюю встречу Путин предложил Трампу еще во время телефонного разговора 9 октября.

Кремль, по данным издания, хочет использовать ее, чтобы обсудить завершение войны в Украине на выгодных для Москвы условиях и без участия президента Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Источник WSJ утверждал, что сам Путин видит такой формат, как новую Ялтинскую конференцию.

Ожидается также диалог об Иранае. При этом окончательная повестка переговоров публично не раскрыта.