UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Китаї лавина заблокувала виїзд з автомобільного тунелю: загинули десятки людей

Фото: у Китаї лавина зійшла на автомобільний тунель та заблокувала виїзд (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У автономному районі Тибету Китаю на автомобільне шосе зійшла лавина. Внаслідок пошуково-рятувальних робіт виявлено тіла 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

“Рятувальна операція з пошуку людей, що потрапили під лавину на тибетському шосе, завершилася. Число загиблих становить щонайменше 28 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що люди були заблоковані в автомобілях, коли у вівторок увечері сніг засинав вихід із тунелю поблизу міста Ньїнчі.

Місцева влада відправила 1348 рятувальників та 236 одиниць техніки, щоб допомогти розкопати прохід завдовжки 7,5 км. За інформацією рятувальників, причиною лавини став сильний вітер.

Раніше ми писали, що у гірськолижному районі Лех-Цурс на заході Австрії зійшла лавина. Повідомляється, що під завалами знаходяться близько десяти лижників, розпочато рятувальну операцію.

Також повідомлялося, що в Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай