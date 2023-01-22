В Китае лавина заблокировала выезд из автомобильного тоннеля: погибли десятки человек

В Тибетском автономном районе Китая на автомобильное шоссе сошла лавина. В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 28 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
“Спасательная операция по поиску попавших под лавину на тибетском шоссе людей завершилась. Число погибших составляет по меньшей мере 28 человек”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что люди оказались заблокированы в автомобилях, когда во вторник вечером снег засыпал выход из тоннеля вблизи города Ньинчи.
Местные власти отправили 1348 спасателей и 236 единиц техники, чтобы помочь раскопать проход протяженностью 7,5 км. По информации спасателей, причиной лавины стал сильный порывчатый ветер.
Ранее мы писали, что в горнолыжном районе Лех-Цурс на западе Австрии сошла лавина. Сообщается, что под завалами находятся около десяти лыжников, начата спасательная операция.
Также сообщалось, что в Закарпатской области сошла лавина, которая сопровождалась обрушением горной массы, и обвалившиеся камни повредили жилые дома.
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