ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вне Китая зафиксировано 92 случая передачи коронавируса от человека к человеку, - ВОЗ

Новости » Общество     18.02.2020 - 21:05
Вне Китая зафиксировано 92 случая передачи коронавируса от человека к человеку, - ВОЗ
Иллюстративное фото (Reuters)

92 случая были зафиксированы в 12 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреес заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку было зафиксировано в 12 странах.

Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ на данный момент не располагает данными об устойчивой локальной передаче китайского коронавируса от человека к человеку, за исключением особой ситуации на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Добавим, что в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. В целом подтверждено более 70 тыс. случаев заражения новым типом вируса.

Также РБК-Украина сообщало, что ВОЗ назвала COVID-19 менее смертельным, чем коронавирусы MERS и SARS.

Скалецкая: мы готовы к отправке самолета и принятию в Украине эвакуированных из Китая У ВОЗ нет данных об устойчивой передаче коронавируса от человека к человеку вне Китая
Новости Украины вирусВОЗ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь