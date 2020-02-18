Вне Китая зафиксировано 92 случая передачи коронавируса от человека к человеку, - ВОЗ

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92 случая были зафиксированы в 12 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреес заявил, что за пределами Китая было зафиксировано 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, 92 случая распространения коронавируса от человека к человеку было зафиксировано в 12 странах.

Напомним, ранее Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ на данный момент не располагает данными об устойчивой локальной передаче китайского коронавируса от человека к человеку, за исключением особой ситуации на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Добавим, что в Китае количество умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1 770 человек. В целом подтверждено более 70 тыс. случаев заражения новым типом вируса.

Также РБК-Украина сообщало, что ВОЗ назвала COVID-19 менее смертельным, чем коронавирусы MERS и SARS.