Китай звітує про зростання ВВП, але є нюанси, - Bloomberg

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Валерій Ульяненко

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що китайська економіка у 2025 році вийде на запланований рівень зростання, і назвав рік "надзвичайним". Водночас інвестиції різко скорочуються, як і зростання роздрібних продажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

"Економіка Китаю, попри тиск, рухається вперед, повертаючи в бік інновацій і якості, демонструючи високу стійкість та життєздатність. Очікується, що темпи зростання сягнуть близько 5%, зберігаючи одне з найвищих значень серед провідних економік світу", - зазначив лідер Китаю.

Агентство пише, що загалом економіка країни протягом 2025 року показала пристойні результати. Зокрема, динаміка втрималася без масштабних нових стимулів через зростання експорту, а виробники зайняли вищу позицію в ланцюжку доданої вартості.

При цьому інвестиції прямують до першого річного скорочення з 1998 року, а зростання роздрібних продажів демонструє найгірші темпи поза періодом пандемії. Крім того, вартість нового житла в листопаді знизилася на тлі затяжної кризи в секторі нерухомості.

Припускається, що скорочення інвестицій може бути планом керівництва Китаю. Зокрема, Сі Цзіньпін казав, що країна "має рішуче придушувати "безрозсудні" інвестиційні проєкти", і наголошував на пріоритеті якості, а не швидкості розвитку економіки.

Нагадаємо, в Китаї значно пришвидшилися темпи падіння прибутків промислових компаній, що демонструє хиткість відновлення економіки країни. Слабкий внутрішній попит в країні нівелював експортні доходи.

