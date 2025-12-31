Китай звітує про зростання ВВП, але є нюанси, - Bloomberg

"Економіка Китаю, попри тиск, рухається вперед, повертаючи в бік інновацій і якості, демонструючи високу стійкість та життєздатність. Очікується, що темпи зростання сягнуть близько 5%, зберігаючи одне з найвищих значень серед провідних економік світу", - зазначив лідер Китаю.

Агентство пише, що загалом економіка країни протягом 2025 року показала пристойні результати. Зокрема, динаміка втрималася без масштабних нових стимулів через зростання експорту, а виробники зайняли вищу позицію в ланцюжку доданої вартості.

При цьому інвестиції прямують до першого річного скорочення з 1998 року, а зростання роздрібних продажів демонструє найгірші темпи поза періодом пандемії. Крім того, вартість нового житла в листопаді знизилася на тлі затяжної кризи в секторі нерухомості.

Припускається, що скорочення інвестицій може бути планом керівництва Китаю. Зокрема, Сі Цзіньпін казав, що країна "має рішуче придушувати "безрозсудні" інвестиційні проєкти", і наголошував на пріоритеті якості, а не швидкості розвитку економіки.