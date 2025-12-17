У Китаї відреагували на наміри ЄС використати заморожені російські активи для України

Відповідаючи на запитання про те, чи може такий крок ЄС вплинути на довіру Китаю до європейського інвестиційного клімату, дипломат наголосив, що Пекін "послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки ООН".

Разом із тим речник КНР не дав прямої оцінки планам Євросоюзу щодо використання заморожених активів Росії і фактично уникнув відповіді на питання про можливі наслідки для фінансової системи ЄС.

"Усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки", - заявив дипломат.