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Китай зробив неоднозначну заяву про підрив Каховської ГЕС. У Раді різко відповіли

Фото: представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай заявив, що "стурбований" підривом Каховської ГЕС росіянами. При цьому у Пекіні натякають на чиюсь "вигоду" від трагедії.

Про це заявив представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Сіньхуа.

Представник стверджує, що Китай "серйозно стурбований" гуманітарними, економічними та екологічними наслідками Каховської ГЕС.

"Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури", - сказав він.

Крім того, Чжан Цзюнь заявив, що існує загроза для Запорізької АЕС і у разі катастрофи "ніхто не може залишитися застрахованим". Китайський дипломат натякнув на нібито чиюсь вигоду від техногенної катастрофи.

"Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного", - заявив Чжан Цзюнь.

На ці слова представника Китаю відреагував голова зовнішньополітичного комітету Верховної ради Олександр Мережко. Він зазначив, що сам Китай наживається на війні в Україні, оскільки через західні санкції купує російську нафту та газ зі знижкою.

"Можливо, він мав на увазі країну, яка наживається, купуючи зараз величезні обсяги російського газу та нафти зі знижкою?" - написав нардеп у своєму Twitter.

Україна скликала Радбез ООН

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС Україна скликала засідання Ради Безпеки ООН. При цьому Росія цинічно заявила, що також скличе Радбез у зв'язку з руйнуванням гідроелектростанції.

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що росіяни готувалися до теракту заздалегідь. Він назвав підрив ГЕС "звичною тактикою" Росії.

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ООНКитайКаховська ГЕС