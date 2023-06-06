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Радбез ООН зібрався через підрив росіянами Каховської ГЕС: трансляція

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Вівторок 06 червня 2023 23:18
Радбез ООН зібрався через підрив росіянами Каховської ГЕС: трансляція Фото: Рада безпеки ООН зібралася у зв'язку з підривом Каховської ГЕС (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН у вівторок, 6 червня, проводить засідання на запит України у зв'язку з підривом Росією Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Раніше представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Рада Безпеки ООН збереться сьогодні на запит України, спрямований на головування ОАЕ в РБ ООН, для обговорення підриву дамби Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яку замінували ще минулого року. Через це близько 80 населених пунктів перебувають під загрозою затоплення.

При цьому в ООН на тлі такого теракту окупанти нагадали День російської мови. Подібна витівка викликала багато критики на адресу Організації. Однак у МЗС України заявляли про намір скликати термінове засідання Рада Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Пізніше постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія також зкличе засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

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