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Китай сделал неоднозначное заявление о подрыве Каховской ГЭС. В Раде резко ответили

Фото: представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай заявил, что "озабочен" подрывом Каховской ГЭС россиянами. При этом в Пекине намекают на чью-то "выгоду" от трагедии.

Об этом заявил представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Синьхуа.

Представитель утверждает, что Китай "серьезно озабочен" гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями Каховской ГЭС.

"Призываем все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и делать все возможное для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, Чжан Цзюнь заявил, что существует угроза для Запорожской АЭС и в случае катастрофы "никто не может остаться застрахованным". Китайский дипломат намекнул на якобы чью-то выгоду от техногенной катастрофы.

"Ни одна из сторон, особенно страны с большим влиянием, не должны разжигать огонь и эскалировать напряженность, а тем более пытаться извлечь выгоду из расширяющихся кризисов для продвижения своей собственной стратегической повестки дня", - заявил Чжан Цзюнь.

На эти слова представителя Китая отреагировал глава внешнеполитического комитета Верховной рады Александр Мережко. Он отметил, что сам Китай наживается на войне в Украине, поскольку из-за западных санкций покупает российскую нефть и газ со скидкой.

"Возможно, он имел в виду наживающуюся страну, покупая сейчас огромные объемы российского газа и нефти со скидкой?" - написал нардеп в своем Twitter.

Украина созвала Совбез ООН

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина созвала заседание Совета Безопасности ООН. При этом Россия цинично заявила, что также созовет Совбез в связи с разрушением гидроэлектростанции.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что россияне готовились к теракту заранее. Он назвал подрыв ГЭС "привычной тактикой" России.

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ООНКитайКаховская ГЭС