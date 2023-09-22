Китай знову закликав Україну та Росію до мирних переговорів

Заступник голови КНР зазначив, що безпека всіх держав взаємозв’язана. В Пекіні наполягають на тому, що всі питання треба вирішувати шляхом діалогу й консультації, враховуючи "законні безпекові занепокоєння" всіх країн.

"Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення "української кризи" і готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів є єдиним шляхом вирішення", - заявив Чжен.

Водночас Китай підтвердив заяву про неприпустимість ядерної війни та використання ядерної зброї. Хань підкреслив, що його країна є однією з п’яти постійних членів Радбезу ООН, яка оголосила про зобов’язання не використовувати першою таку зброю.

Позиція Китаю щодо вторгнення Росії в Україну

Китай після початку війни у лютому 2022 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.

Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей. Більше того, Путін збирається приїхати до Пекіна у жовтні.

В серпні видання The Telegraph повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.