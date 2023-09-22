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Китай снова призвал Украину и Россию к мирным переговорам

Фото: Пекин заявил, что будет способствовать мирному разрешению "украинского кризиса" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай готов поддерживать все направленные на достижение мира инициативы, касающиеся "украинского кризиса". Однако отмечается, что они должны основываться на дипломатических мероприятиях и мирных переговорах.

Об этом заявил вице-президент Китая Хань Чжэн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Генассамблеи ООН.

Замглавы КНР отметил, что безопасность всех государств взаимосвязана. В Пекине настаивают на том, что все вопросы нужно решать путем диалога и консультации, учитывая "законную безопасность" всех стран.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному решению "украинского кризиса" и готов играть конструктивную роль для скорейшего достижения мира. Немедленное прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров является единственным путем решения", - заявил Чжэн.

В то же время Китай подтвердил заявление о недопустимости ядерной войны и использовании ядерного оружия. Хань подчеркнул, что его страна является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, который объявил об обязательстве не использовать первое такое оружие.

Позиция Китая по вторжению России в Украину

Китай после начала войны в феврале 2022 года отказался осудить вторжение России в Украину и резко увеличил торговлю с Москвой в условиях западных санкций. Пекин выдвинул так называемый "мирный план", содержащий размытые формулировки.

Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал к Путину весной 2023 года после того, как Международный суд в Гааге выдал арест российского президента за похищение украинских детей. Более того, Путин собирается приехать в Пекин в октябре.

В августе издание The Telegraph сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства 

 

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