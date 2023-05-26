Китай знайшов у Європі причину війни в Україні: "кризи" можна було уникнути

"Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи", - сказала речниця МЗС.

За її словами, "українська криза - це трагедія, якої можна було б уникнути".

Мао Нін також заявила, що Китай знаходиться "на правильній стороні історії".

"Ми були і залишатимемося прихильними до сприяння мирним переговорам. Ми готові працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати грати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи", - сказала вона.