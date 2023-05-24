Китай та Росія уклали економічні угоди, незважаючи на несхвалення Заходу

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав низку угод під час поїздки до Пекіна. Росія та Китай зберігають зв'язки, незважаючи на несхвалення їхніх відносин із боку Заходу через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мішустін - найвищий російський чиновник, який відвідав Пекін з того часу, як Москва вторглася в Україну в лютому 2022 року. Він провів переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і мав зустрітися із президентом Сі Цзіньпіном.

Оскільки війна триває вже другий рік, а Росія все більше відчуває на собі вагу західних санкцій, Москва розраховує на підтримку Пекіна набагато більше, ніж Китай на Росію.

Тиск із боку Заходу не слабшає: у заявах країн "Великої сімки", прийнятих на вихідних, обидві країни виділяються з багатьох питань, включаючи Україну.

Високий рівень зв'язків

"Сьогодні відносини між Росією та Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні", - сказав Мішустін Лі Цяну під час їхньої зустрічі.

Підписані меморандуми про взаєморозуміння включали угоду про поглиблення інвестиційного співробітництва у сфері торговельних послуг, угоду про експорт сільськогосподарської продукції до Китаю та угоду про співробітництво у сфері спорту.

За прогнозами, постачання енергоносіїв з Росії до Китаю цього року зросте на 40%, і дві країни обговорюють постачання технологічного обладнання до Росії.

"Оскільки санкції проти Росії відкривають нові можливості для Китаю, не дивно, що Китай був би радий активно, якщо не випереджаюче, взаємодіяти з Росією в економічному плані, доки будь-які відносини, які вони вибудовують, не викличуть вторинних санкцій проти Китаю", - сказав Стів Цанг, директор Китайського інституту Школи східних та африканських досліджень (SOAS) у Лондоні.

За його словами, політика Китаю щодо війни в Україні полягає в "оголошенні нейтралітету та підтримці Путіна", і візит підтверджує це.

"Дорогий друг"

Сі Цзіньпін відвідав Росію у березні та провів переговори з "дорогим другом" президентом Володимиром Путіним після того, як узяв на себе зобов'язання про "безмежне" партнерство незадовго до нападу Росії на Україну у 2022 році.

Пекін відкидає спроби Заходу пов'язати своє партнерство з Москвою з Україною, наполягаючи на тому, що їхні стосунки не порушують міжнародні норми, Китай має право співпрацювати з ким хоче, а їхня співпраця не націлена на треті країни.

"Китай готовий працювати з Росією для реалізації спільного співробітництва між двома країнами, і просування прагматичного співробітництва в різних сферах може вивести його на новий рівень", - сказав Лі Мішустіну.

Поглиблення зв'язків з Китаєм є стратегічним курсом для Москви, заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, який провів у понеділок переговори з Чень Веньцином, членом Політбюро Комуністичної партії Китаю, який займається поліцією, юридичними питаннями та розвідкою.

Пекін утримується від відкритого засудження російського вторгнення. Але з лютого Сі просуває "мирний план", який викликає скептицизм на Заході та обережно вітається у Києві.