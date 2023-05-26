RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай нашел в Европе причину войны в Украине: "кризиса" можно было избежать

Автор: Александр Белоус

В Министерстве иностранных дел Китая называют российское вторжение в Украину "украинским кризом", который вызван проблемами с безопасностью в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Мао Нин на брифинге.

"Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы", - сказала представитель МИД.

По ее словам, "украинский кризис - это трагедия, которой можно было бы избежать".

Мао Нин также заявила, что Китай находится "на правильной стороне истории".

"Мы были и будем оставаться приверженными содействию мирным переговорам. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса",- сказала она.

Напомним, Китай резко увеличил торговлю с Россией после вторжения в Украину. Председатель Си Цзиньпин посетил Россию в марте и провел переговоры с "дорогим другом" президентом Владимиром Путиным после того, как взял на себя обязательство о "безграничном" партнерстве незадолго до нападения России на Украину в 2022 году.

Отметим, большинство украинцев считают Китай враждебной страной. Таких стран украинцы называют всего несколько: Россия, Беларусь и Венгрия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитай