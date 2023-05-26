В Министерстве иностранных дел Китая называют российское вторжение в Украину "украинским кризом", который вызван проблемами с безопасностью в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Мао Нин на брифинге.
"Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы", - сказала представитель МИД.
По ее словам, "украинский кризис - это трагедия, которой можно было бы избежать".
Мао Нин также заявила, что Китай находится "на правильной стороне истории".
"Мы были и будем оставаться приверженными содействию мирным переговорам. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса",- сказала она.
Напомним, Китай резко увеличил торговлю с Россией после вторжения в Украину. Председатель Си Цзиньпин посетил Россию в марте и провел переговоры с "дорогим другом" президентом Владимиром Путиным после того, как взял на себя обязательство о "безграничном" партнерстве незадолго до нападения России на Украину в 2022 году.
Отметим, большинство украинцев считают Китай враждебной страной. Таких стран украинцы называют всего несколько: Россия, Беларусь и Венгрия.