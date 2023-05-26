Китай нашел в Европе причину войны в Украине: "кризиса" можно было избежать

"Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы", - сказала представитель МИД.

По ее словам, "украинский кризис - это трагедия, которой можно было бы избежать".

Мао Нин также заявила, что Китай находится "на правильной стороне истории".

"Мы были и будем оставаться приверженными содействию мирным переговорам. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса",- сказала она.