Китай змінює позицію? Трамп заявив про прогрес у досягненні миру в Україні

Підсумки від Трампа та обговорення України

Трамп розповів, що у нього з лідером КНР був "дуже продуктивний дзвінок".

"Ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю покласти край війні між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok", - уточнив американський лідер.

За його словами, він і Сі Цзіньпін узгодили зустріч на саміті лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї.

Також лідери домовилися, що Трамп відвідає Китай на початку наступного року, а Сі Цзіньпін приїде до США у "відповідний час".

"Дзвінок пройшов дуже добре, ми знову поговоримо телефоном, цінуємо схвалення угоди щодо TikTok і обидва з нетерпінням чекаємо зустрічі на АТЕС", - резюмував американський лідер.

Що пишуть китайські ЗМІ

За даними "Сіньхуа", Трамп і Сі Цзіньпін відверто і глибоко обговорили поточні китайсько-американські відносини і питання взаємного інтересу, а також окреслили стратегічні орієнтири для розвитку відносин.

Сі Цзіньпін нагадав, що Китай і США були союзниками за часів Другої світової. За його словами, відносини між двома країнами вкрай важливі.

Китайський лідер наголосив, що дві держави можуть сприяти успіху одна одної і спільному процвітанню, приносячи користь своїм народам і всьому світу. За його словами, для досягнення цієї мети обидві сторони повинні йти назустріч одна одній.

Також Сі Цзіньпін порадив США уникати "односторонніх торговельних обмежень", щоб не підривати результати переговорів. Він згадав питання TikTok і наголосив, що китайський уряд поважає рішення компаній і підтримує їхні переговори за ринковими правилами.

Китайський лідер висловив сподівання, що США створять для китайських компаній відкриті, справедливі та рівні умови для інвестицій.

Примітно, що агентство "Сіньхуа" навіть не згадало про обговорення питання завершення війни РФ проти України між Трампом і Сі Цзіньпіном.