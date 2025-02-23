Пекін попередив, що дії США "підірвуть довіру" китайських компаній

Коментарі Міністерства торгівлі Китаю з'явилися після оприлюднення інвестиційної політики "Америка понад усе", в якій Китай названо серед "супротивників", що систематично спрямовують і сприяють інвестиціям в американські компанії та активи "з метою отримання передових технологій, інтелектуальної власності та важелів впливу в стратегічних галузях".

Хоча президент Дональд Трамп раніше натякав на можливість укладення угоди для запобігання подальшій ескалації торгівельної війни з Китаєм, позитивне сальдо торгового балансу Пекіна з Вашингтоном у 295 мільярдів доларів займає чільне місце в переліку проблем, що турбують нову американську адміністрацію.

Представник Міністерства торгівлі заявив, що Пекін буде уважно стежити за діями США і вживатиме необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

Пекін заявив, що заяви Вашингтона про те, що Китай не зміг зупинити торгівлю фентанілом, були "приводом" для введення звинувачень.

В окремій заяві 23 лютого Міністерство торгівлі заявило, що запропоновані США обмежувальні заходи проти морської, логістичної та суднобудівної галузей Китаю завдають шкоди як іншим, так і самім Штатам. Пекін закликав Вашингтон поважати факти і багатосторонні правила і "припинити протиправні дії".