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Трамп заявив про можливість торговельної угоди з Китаєм

Четвер 20 лютого 2025 06:18
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Трамп заявив про можливість торговельної угоди з Китаєм Фото: Китай у відповідь на тарифи Трампа вжив своїх заходів (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість укладення нової торговельної угоди з Китаєм. Таким чином він дав сигнал про готовність запобігти торговельному протистоянню між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це можливо, це можливо", - сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання, чи буде він укладати нову угоду з Китаєм.

Президент США не описав параметри потенційної угоди, але в той же час, Bloomberg пише, що будь-яка угода зіткнеться зі значними перешкодами, деякі з яких створив сам глава Білого Дому.

Зокрема, Трамп посилив тиск на Китай, запровадивши додатковий 10% тариф на весь імпорт з країни як покарання за, за його словами, нечесну торговельну практику і нездатність зупинити потік фентанілу в США.

Нагадаємо, що в Китаї набули чинності нові економічні заходи проти США. Таким чином китайська влада відреагувала на підвищення мит Дональдом Трампом.

Раніше він ввів додаткові 10% мита на товари з Китаю, а у відповідь Держрада Китаю переглянула тарифи на імпорт корисних копалин, сільськогосподарської техніки, а також автомобілів із двигунами понад 2,5 літра.

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