Пекин предупредил, что действия США "подорвут доверие" китайских компаний

Комментарии Министерства торговли Китая появились после обнародования инвестиционной политики "Америка превыше всего", в которой Китай назван среди "противников", систематически направляющих и способствующих инвестициям в американские компании и активы "с целью получения передовых технологий, интеллектуальной собственности и рычагов влияния в стратегических отраслях".

Хотя президент Дональд Трамп ранее намекал на возможность заключения соглашения для предотвращения дальнейшей эскалации торговой войны с Китаем, положительное сальдо торгового баланса Пекина с Вашингтоном в 295 миллиардов долларов занимает видное место в перечне проблем, беспокоящих новую американскую администрацию.

Представитель Министерства торговли заявил, что Пекин будет внимательно следить за действиями США и принимать необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Пекин заявил, что заявления Вашингтона о том, что Китай не смог остановить торговлю фентанилом, были "поводом" для введения обвинений.

В отдельном заявлении 23 февраля Министерство торговли заявило, что предложенные США ограничительные меры против морской, логистической и судостроительной отраслей Китая наносят ущерб как другим, так и самим Штатам. Пекин призвал Вашингтон уважать факты и многосторонние правила и "прекратить противоправные действия".