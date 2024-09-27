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Китай заявив про створення платформи "Друзі миру" щодо війни в Україні

Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай з країнами Глобального Півдня хоче створити платформу "Друзі миру". Вона буде направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Глава МЗС Китаю Ван І у кулуарах ООН зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом.

Ван І заявив, що Китай, Пакистан та інші країни Глобального Півдня збираються створити платформу "Друзів Миру" щодо "кризи" в Україні (так Китай називає війну Росії проти України). Як пояснив китайський міністр, "Друзі миру" - це не закрита група, а відкрита платформа, вона не прагне конкуренції та конфронтації, а веде діалог.

""Друзі Миру" мають на меті об’єктивний і раціональний голос і відіграватимуть конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання", - йдеться у заяві.

Спецпредставник Бразилії нагадав про "мирний план" Китаю та Бразилії щодо України і заявив, що він має велике значення. 

"Обидві сторони можуть продовжувати працювати разом, щоб відігравати роль "друзів миру", досягати загального консенсусу та сприяти охолодженню ситуації", - сказав радник президента Бразилії.

 

Ставлення Китаю до війни в України

Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. Пекін надавав Україні гуманітарну допомогу. З початку повномасштабного вторгнення лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент України Володимир Зеленський говорили лише раз.

При цьому Китай тісно співпрацює з Росією у сфері торгівлі. Китайські компанії постачають Москві товари подвійного значення.

Китай та Бразилія представили свій так званий "мирний план" для України та намагаються просувати його в ООН. Проте Україна відкидає альтернативні мирні пропозиції.

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