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Китай заявил о создании платформы "Друзья мира" по войне в Украине

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Глава МИД Китая Ван И в кулуарах ООН встретился с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом.

Ван И заявил, что Китай, Пакистан и другие страны Глобального Юга собираются создать платформу "Друзей Мира" по "кризису" в Украине (так Китай называет войну России против Украины). Как пояснил китайский министр, "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет диалог.

"Друзья Мира" преследуют цель объективного и рационального голоса и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - говорится в заявлении.

Спецпредставитель Бразилии напомнил о "мирном плане" Китая и Бразилии по отношению к Украине и заявил, что он имеет большое значение.

"Обе стороны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль "друзей мира", достигать всеобщего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации", - сказал советник президента Бразилии.

 

Отношение Китая к войне в Украине

Китай заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне в Украине. Пекин оказывал Украине гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский говорили только раз.

Китай тесно сотрудничает с Россией в сфере торговли. Китайские компании поставляют Москве товары двойного значения.

Китай и Бразилия представили свой так называемый мирный план для Украины и пытаются продвигать его в ООН. Однако Украина отвергает альтернативные мирные предложения.

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