Китай заявил о создании платформы "Друзья мира" по войне в Украине

Глава МИД Китая Ван И в кулуарах ООН встретился с главным специальным советником президента Бразилии Селсо Аморимом.

Ван И заявил, что Китай, Пакистан и другие страны Глобального Юга собираются создать платформу "Друзей Мира" по "кризису" в Украине (так Китай называет войну России против Украины). Как пояснил китайский министр, "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет диалог.

"Друзья Мира" преследуют цель объективного и рационального голоса и будут играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - говорится в заявлении.

Спецпредставитель Бразилии напомнил о "мирном плане" Китая и Бразилии по отношению к Украине и заявил, что он имеет большое значение.

"Обе стороны могут продолжать работать вместе, чтобы играть роль "друзей мира", достигать всеобщего консенсуса и способствовать охлаждению ситуации", - сказал советник президента Бразилии.