Газета Wall Street Journal повідомила у суботу, що китайські державні оборонні компанії надали технології, у тому числі навігаційне обладнання, техніку придушення зв'язку та деталі для літаків, які потрібні Росії, посилаючись на звіти російської митниці.

"Уряд Китаю завжди вимагав від підприємств суворого дотримання національного експортного контролю та інших законів та правил... та забезпечення того, щоб відповідний експорт відповідав інтересам національної безпеки Китаю та міжнародним інтересам", - заявила офіційний представник міністерства торгівлі Шу Цзюетін на брифінгу.

Закон Китаю про санкції проти іноземних держав, який набув чинності в червні 2021 року, надає китайським компаніям правову основу для обходу міжнародних санкцій, які згубно позначаються на китайських організаціях і призводять до того, що вони повинні дотримуватися лише внутрішніх законів і правил.

Згідно з повідомленням Bloomberg , держави-члени "Великої сімки" обговорюють запровадження санкцій щодо компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які постачають Росії військову техніку.

Китай послідовно виступав проти того, що вважає "односторонніми санкціями".

Пройшло вже більше року відтоді, як голова КНР Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін оголосили про стратегічне партнерство без "заборонених зон" співпраці. Хоча Китай неодноразово закликав до припинення вогню в Україні, він утримувався від засудження дій Росії та не називав їх вторгненням.

За даними Національного бюро статистики Китаю, торік торгівля між Китаєм та Росією досягла рекордних 190 млрд. доларів, що становить 3% від загального обсягу торгівлі Китаю. The Wall Street Journal та South China Morning Post згодом повідомили, що серед експорту Китаю були деталі та технології подвійного військового призначення.

Минулого тижня Росія приймала у Москві заступника міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюя. Взаємна політична довіра між Китаєм та Росією продовжує поглиблюватися, йдеться у заяві міністерства закордонних справ Китаю за підсумками поїздки.