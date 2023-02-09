Китай заявил, что экспортирует в Россию в соответствии со своими законами и правилами

Газета Wall Street Journal сообщила в субботу, что китайские государственные оборонные компании предоставили технологии, в том числе навигационное оборудование, технику подавления связи и детали для самолетов, которые нужны России, ссылаясь на отчеты российской таможни.

"Правительство Китая всегда требовало от предприятий строгого соблюдения национального экспортного контроля и других законов и правил… и обеспечения того, чтобы соответствующий экспорт соответствовал интересам национальной безопасности Китая и международным интересам", - заявила официальный представитель министерства торговли Шу Цзюэтин на брифинге.

Закон Китая о санкциях против иностранных государств, вступивший в силу в июне 2021 года, предоставляет китайским компаниям правовую основу для обхода международных санкций, которые пагубно сказываются на китайских организациях и приводят к тому, что они должны соблюдать только внутренние законы и правила.

Согласно сообщению Bloomberg, государства-члены "Большой семерки" обсуждают введение санкций в отношении компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые поставляют России военную технику.

Китай последовательно выступал против того, что он считает "односторонними санкциями".

Прошло уже больше года с тех пор, как председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин объявили о стратегическом партнерстве без "запретных зон" сотрудничества. Хотя Китай неоднократно призывал к прекращению огня в Украине, он воздерживался от осуждения действий России и не называл их вторжением.

По данным Национального бюро статистики Китая, в прошлом году торговля между Китаем и Россией достигла рекордных 190 млрд долларов, что составляет 3% от общего объема торговли Китая. The Wall Street Journal и South China Morning Post впоследствии сообщили, что среди экспорта Китая были детали и технологии двойного военного назначения.

На прошлой неделе Россия принимала в Москве заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя. Взаимное политическое доверие между Китаем и Россией продолжает углубляться, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая по итогам поездки.