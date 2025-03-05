Китай заявив про намір "просувати" возз’єднання з Тайванем

Лі Цян на відкритті щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників парламенту КНР заявив, що Пекін продовжить політику щодо "відновлення єдності" з Тайванем, зберігаючи прихильність принципу "одного Китаю" та Консенсусу 1992 року.

"Ми рішуче виступаємо проти будь-яких сепаратистських дій, спрямованих на незалежність Тайваню, а також зовнішнього втручання", - наголосив Лі Цян.

За його словами, Китай має намір сприяти мирному розвитку відносин через Тайванський пролив, розширювати економічне та культурне співробітництво, а також працювати над покращенням добробуту жителів по обидва боки.

Китайський прем’єр підкреслив, що Пекін "неухильно просуватиме справу возз’єднання" та співпрацюватиме з китайцями на Тайвані задля "великого відродження китайської нації".

"Ми просуватимемо справу возз'єднання Китаю і працюватимемо з нашими співвітчизниками-китайцями на Тайвані для реалізації славної справи відродження китайської нації", - заявив він.