Китай заявив про намір "просувати" возз’єднання з Тайванем

Китай підтвердив курс на возз’єднання з Тайванем, заявивши про спротив будь-якому сепаратизму. Прем’єр-міністр Лі Цян наголосив, що Пекін рішуче протидіятиме зовнішньому втручанню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People's Daily.
Лі Цян на відкритті щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників парламенту КНР заявив, що Пекін продовжить політику щодо "відновлення єдності" з Тайванем, зберігаючи прихильність принципу "одного Китаю" та Консенсусу 1992 року.
"Ми рішуче виступаємо проти будь-яких сепаратистських дій, спрямованих на незалежність Тайваню, а також зовнішнього втручання", - наголосив Лі Цян.
За його словами, Китай має намір сприяти мирному розвитку відносин через Тайванський пролив, розширювати економічне та культурне співробітництво, а також працювати над покращенням добробуту жителів по обидва боки.
Китайський прем’єр підкреслив, що Пекін "неухильно просуватиме справу возз’єднання" та співпрацюватиме з китайцями на Тайвані задля "великого відродження китайської нації".
"Ми просуватимемо справу возз'єднання Китаю і працюватимемо з нашими співвітчизниками-китайцями на Тайвані для реалізації славної справи відродження китайської нації", - заявив він.
Китай вважає Тайвань частиною своєї території, проте острів відкидає претензії Пекіна та наголошує, що лише його народ має право вирішувати своє майбутнє, а Китай поважати вибір тайванців.
Напруженість у Тайванській протоці зберігалась високою протягом 2024 року, особливо після того, як у травні президентом Тайваню став Лай Чінте, якого Пекін вважає сепаратистом.
Минулого місяця Китай провів масштабне скупчення військово-морських сил навколо Тайваню, а також у Східно- та Південно-Китайському морях. Маневри відбулися після того, як Лай відвідав Гаваї та американську територію Гуам під час своєї тихоокеанської подорожі, що викликала критику з боку Пекіна.
Китай, який ніколи не відмовлявся від можливості використати силу для контролю над Тайванем, минулого року провів два етапи військових навчань навколо острова.
В Пекіні заявили, що ці дії є попередженням проти "сепаратистських актів" і пообіцяли при необхідності вжити подальших - це "недоторканна частина Китаю" та висловлював намір "возз'єднати" острів з КНР. Він продовжує бути найбільш агресивним у планах військової анексії Тайваню.
Тайванський лідер Лай Чінте підтвердив, що Китай розглядає анексію та ліквідацію незалежності Тайваню як одну з головних національних задач.