Китай подтвердил курс на воссоединение с Тайванем, заявив о сопротивлении любому сепаратизму. Премьер-министр Ли Цян подчеркнул, что Пекин будет решительно противодействовать внешнему вмешательству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People's Daily.
Ли Цян на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей парламента КНР заявил, что Пекин продолжит политику по "восстановлению единства" с Тайванем, сохраняя приверженность принципу "одного Китая" и Консенсусу 1992 года.
"Мы решительно выступаем против любых сепаратистских действий, направленных на независимость Тайваня, а также внешнего вмешательства", - подчеркнул Ли Цян.
По его словам, Китай намерен способствовать мирному развитию отношений через Тайваньский пролив, расширять экономическое и культурное сотрудничество, а также работать над улучшением благосостояния жителей по обе стороны.
Китайский премьер подчеркнул, что Пекин "неуклонно будет продвигать дело воссоединения" и сотрудничать с китайцами на Тайване для "великого возрождения китайской нации".
"Мы будем продвигать дело воссоединения Китая и работать с нашими соотечественниками-китайцами на Тайване для реализации славного дела возрождения китайской нации", - заявил он.
Китай считает Тайвань частью своей территории, однако остров отвергает претензии Пекина и отмечает, что только его народ имеет право решать свое будущее, а Китай уважать выбор тайваньцев.
Напряженность в Тайваньском проливе сохранялась высокой в течение 2024 года, особенно после того, как в мае президентом Тайваня стал Лай Чинте, которого Пекин считает сепаратистом.
В прошлом месяце Китай провел масштабное скопление военно-морских сил вокруг Тайваня, а также в Восточно и Южно-Китайском морях. Маневры состоялись после того, как Лай посетил Гавайи и американскую территорию Гуам во время своего тихоокеанского путешествия, вызвавшего критику со стороны Пекина.
Китай, который никогда не отказывался от возможности использовать силу для контроля над Тайванем, в прошлом году провел два этапа военных учений вокруг острова.
В Пекине заявили, что эти действия являются предупреждением против "сепаратистских актов" и пообещали при необходимости принять дальнейшие - это "неприкосновенная часть Китая" и выражал намерение "воссоединить" остров с КНР. Он продолжает быть наиболее агрессивным в планах военной аннексии Тайваня.
Тайваньский лидер Лай Чинте подтвердил, что Китай рассматривает аннексию и ликвидацию независимости Тайваня как одну из главных национальных задач.