ua en ru
Пт, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай заявив про намір поглибити співпрацю з Північною Кореєю

П'ятниця 12 квітня 2024 02:48
UA EN RU
Китай заявив про намір поглибити співпрацю з Північною Кореєю Фото: голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзи (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Китайська Народна Республіка готова тісно співпрацювати з законодавчим органом Північної Кореї, щоб допомогти відносинам вийти на "вищий рівень".

Про це заявив голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Підтримувати, зміцнювати й розвивати відносини між Китаєм і КНДР завжди було нашою стратегічною непохитною політикою", - процитував Чжао слова президента Китаю Сі Цзіньпіна, сказані під час зустрічі з північнокорейським політиком Чхве Рен Хе.

Підтримка Китаєм Росії

Китай офіційно засуджує агресію Росії проти України та виступає за мирне врегулювання війни.

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, йшлося про безпілотники, стрілецьку зброю і спорядження.

міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.

США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України. У відповідь Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні