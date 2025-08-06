Китай заявив про критичний момент у врегулюванні війни Росії проти України

Глава МЗС Китаю у середу, 6 серпня, провів телефонну розмову зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.

Сторони, зокрема, обмінялися думками щодо "української кризи" (так Китай називає війну РФ проти України). Ван І заявив, що "консенсус", укладений Китаєм та Пакистаном, відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".

"Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Сторони також підтвердили, що готові сприяти припиненню вогню, мирним переговорам та іншим питанням для "політичного врегулювання кризи".