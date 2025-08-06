Китай заявив про критичний момент у врегулюванні війни Росії проти України

Китай підтримує переговори України та Росії. Пекін вважає, що процес врегулювання війни досяг критичного моменту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Ван І.
Глава МЗС Китаю у середу, 6 серпня, провів телефонну розмову зі спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморімом.
Сторони, зокрема, обмінялися думками щодо "української кризи" (так Китай називає війну РФ проти України). Ван І заявив, що "консенсус", укладений Китаєм та Пакистаном, відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".
"Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", - йдеться у заяві МЗС Китаю.
Сторони також підтвердили, що готові сприяти припиненню вогню, мирним переговорам та іншим питанням для "політичного врегулювання кризи".
Варто зазначити, що Китай заявляє про свою нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте Пекін продовжує співпрацювати з Москвою, а китайські фірми постачають росіянами товари подвійного значення. Вони, зокрема, можуть використовуватися і для виготовлення зброї.
Нагадаємо, раніше видання The Economist заявило, що Китай став головним постачальником для воєнної машини Росії. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.
Як зазначив речник Служби зовнішньої розвідки, Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями.