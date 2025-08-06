Китай заявил о критическом моменте в урегулировании войны России против Украины

Глава МИД Китая в среду, 6 августа, провел телефонный разговор со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

Стороны, в частности, обменялись мнениями по "украинскому кризису" (так Китай называет войну РФ против Украины). Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".

"Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", - говорится в заявлении МИД Китая.

Стороны также подтвердили, что готовы способствовать прекращению огня, мирным переговорам и другим вопросам для "политического урегулирования кризиса".