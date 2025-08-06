Китай заявил о критическом моменте в урегулировании войны России против Украины

Китай поддерживает переговоры Украины и России. Пекин считает, что процесс урегулирования войны достиг критического момента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.
Глава МИД Китая в среду, 6 августа, провел телефонный разговор со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.
Стороны, в частности, обменялись мнениями по "украинскому кризису" (так Китай называет войну РФ против Украины). Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".
"Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", - говорится в заявлении МИД Китая.
Стороны также подтвердили, что готовы способствовать прекращению огня, мирным переговорам и другим вопросам для "политического урегулирования кризиса".
Стоит отметить, что Китай заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне РФ против Украины. Однако Пекин продолжает сотрудничать с Москвой, а китайские фирмы поставляют россиянами товары двойного значения. Они, в частности, могут использоваться и для изготовления оружия.
Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.
Как отметил представитель Службы внешней разведки, Россия планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями.