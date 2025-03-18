Китай заявив про готовність допомогти у післявоєнному відновленні України

За словами речника агентства Лі Міна, допомога надаватиметься "відповідно до побажань сторін". Він підкреслив, що Пекін готовий продовжувати надавати підтримку Україні в межах своїх можливостей, включно з участю у майбутній відбудові.

Ця заява прозвучала у відповідь на слова президента України Володимира Зеленського, який минулого місяця заявив, що Китай "може допомогти" у відновленні миру та реконструкції країни.

Загальна вартість відновлення України протягом наступного десятиліття оцінюється у 524 мільярди доларів США, згідно зі спільним звітом уряду України, Світового банку, Європейської комісії та ООН.

Наразі Київ за підтримки міжнародних партнерів та приватного сектору вже залучив 13 мільярдів доларів на відновлення.

Лі Мін також нагадав, що з початку війни Китай надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги. У березні 2022 року Пекін відправив першу партію гуманітарного вантажу на суму 5 мільйонів юанів (близько 790 тисяч доларів США), а згодом запропонував ще 10 мільйонів юанів (1,57 мільйона доларів США).

Під час зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін розглядає Київ як "друга і партнера" та готовий розвивати китайсько-українські відносини у довгостроковій перспективі.