Китай заявил о готовности помочь в послевоенном восстановлении Украины

По словам представителя агентства Ли Мина, помощь будет предоставляться "в соответствии с пожеланиями сторон". Он подчеркнул, что Пекин готов продолжать оказывать поддержку Украине в пределах своих возможностей, включая участие в будущем восстановлении.

Это заявление прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлом месяце заявил, что Китай "может помочь" в восстановлении мира и реконструкции страны.

Общая стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия оценивается в 524 миллиарда долларов США, согласно совместному отчету правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН.

Сейчас Киев при поддержке международных партнеров и частного сектора уже привлек 13 миллиардов долларов на восстановление.

Ли Мин также напомнил, что с начала войны Китай предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи. В марте 2022 года Пекин отправил первую партию гуманитарного груза на сумму 5 миллионов юаней (около 790 тысяч долларов США), а впоследствии предложил еще 10 миллионов юаней (1,57 миллиона долларов США).

Во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин рассматривает Киев как "друга и партнера" и готов развивать китайско-украинские отношения в долгосрочной перспективе.