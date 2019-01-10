ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Китай заявив про створення основи для завершення торговельної війни з США

Новини » Економіка    10.01.2019 - 09:16
Китай заявив про створення основи для завершення торговельної війни з США
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Китай позитивно оцінює результати торгових переговорів

У ході переговорів Китай і США створили основу для завершення торговельної війни. Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що напередодні в Пекіні завершилися перші торгові переговори після того, як в грудні на саміті G20 Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на три місяці відклали введення нових мит. У заяві китайського міністерства йдеться, що сторони протягом останніх трьох днів провели глибокі переговори щодо спільних торгових і структурних питань, які створили основу для вирішення проблем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай пообіцяв збільшити закупівлю американських товарів. Зокрема, в ході переговорів сторони розглянули шляхи збалансування торгових відносин і прийшли до думки, що торговельна угода буде включати умову про безперервний контроль ефективності її виконання.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, щоб оживити американські ринки.

 

Apple скоротила виробництво трьох останніх моделей iPhone
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся