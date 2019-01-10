Китай заявив про створення основи для завершення торговельної війни з США

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Китай позитивно оцінює результати торгових переговорів

У ході переговорів Китай і США створили основу для завершення торговельної війни. Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що напередодні в Пекіні завершилися перші торгові переговори після того, як в грудні на саміті G20 Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на три місяці відклали введення нових мит. У заяві китайського міністерства йдеться, що сторони протягом останніх трьох днів провели глибокі переговори щодо спільних торгових і структурних питань, які створили основу для вирішення проблем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай пообіцяв збільшити закупівлю американських товарів. Зокрема, в ході переговорів сторони розглянули шляхи збалансування торгових відносин і прийшли до думки, що торговельна угода буде включати умову про безперервний контроль ефективності її виконання.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, щоб оживити американські ринки.