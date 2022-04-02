Китай заявив, що навмисно не обходить санкції проти Росії

Китай навмисно не обходить санкції щодо Росії. Високопоставлений китайський дипломат заявив про це в суботу, на наступний день після того, як Європейський союз попередив Пекін, щоб він не дозволяв Москві обходити заходи, введені після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ван Лутонг, генеральний директор з європейських справ Міністерства закордонних справ Китаю, заявив журналістам, що Китай вносить свій внесок у світову економіку, ведучи нормальну торгівлю з Росією.

"Китай не є пов'язаною стороною в кризі. Ми не думаємо, що це має вплинути на нашу звичайну торгівлю з якою-небудь іншою країною", - сказав він.

Коментарі Вана прозвучали через день після віртуального саміту ЄС-Китай, на якому ЄС прокоментував санкції, а Китай запевнив, що буде домагатися миру для України, але "по-своєму".

Пекін, який налагодив тісніші зв'язки з Москвою, відмовився засудити дії Росії в Україні або назвати їх вторгненням і неодноразово критикував те, що він називає незаконними і односторонніми західними санкціями.

"Ми виступаємо проти санкцій, і наслідки цих санкцій також ризикують поширитися на решту світу, що призведе до валютних війн, торгових і фінансових війн, а також ризикує поставити під загрозу ланцюжок поставок, виробничий ланцюжок, глобалізацію і навіть економічний порядок", - сказав Ван.

Ван охарактеризував п'ятничні переговори як "дуже Відверті, відкриті та всебічні", повторюючи аналогічну характеристику офіційних осіб ЄС.

За словами Вана, президенти Європейської Комісії та Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель розмовляли з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном протягом двох годин, після чого відбулася годинна бесіда з головою Сі Цзіньпіном.