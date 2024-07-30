Китай не зацікавлений в підтримці промислового потенціалу РФ, - Мелоні

Як розповіла Мелоні, під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном вони "досить чітко порушили питання підтримки Росії з боку Китаю, намагаючись разом обміркувати те, які інтереси є у кожного".

"Я думаю, що Китай не зацікавлений на даному етапі в підтримці промислового потенціалу Росії, навіть якщо, як ми знаємо, він не втручається безпосередньо", - зазначила прем'єр Італії.

Мелоні також сподівається, що Китай може "може відігравати провідну роль" у вирішенні війни в Україні.

"Президент Сі Цзіньпін вчора сказав, що Китай завжди працює над мирним співіснуванням між народами, і тут я хотіла б бачити кроки, які робляться в цьому напрямку", - додала глава італійського уряду.