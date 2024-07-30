Китай не заинтересован в поддержке промышленного потенциала РФ, - Мелони

Как рассказала Мелони, во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином они "достаточно четко подняли вопрос поддержки России со стороны Китая, пытаясь вместе обсудить то, какие интересы есть у каждого".

"Я думаю, что Китай не заинтересован на данном этапе в поддержке промышленного потенциала России даже если, как мы знаем, он не вмешивается непосредственно", - отметила премьер Италии.

Мелони также надеется, что Китай может "может играть ведущую роль" в решении войны в Украине.

"Президент Си Цзиньпин вчера сказал, что Китай всегда работает над мирным сосуществованием между народами, и здесь я хотела бы видеть предпринимаемые в этом направлении шаги", - добавила глава итальянского правительства.