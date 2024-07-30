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Китай не зацікавлений в підтримці промислового потенціалу РФ, - Мелоні

Вівторок 30 липня 2024 20:52
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Китай не зацікавлений в підтримці промислового потенціалу РФ, - Мелоні Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі Китай не зацікавлений в підтримці промислового потенціалу Росії.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

Як розповіла Мелоні, під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном вони "досить чітко порушили питання підтримки Росії з боку Китаю, намагаючись разом обміркувати те, які інтереси є у кожного".

"Я думаю, що Китай не зацікавлений на даному етапі в підтримці промислового потенціалу Росії, навіть якщо, як ми знаємо, він не втручається безпосередньо", - зазначила прем'єр Італії.

Мелоні також сподівається, що Китай може "може відігравати провідну роль" у вирішенні війни в Україні.

"Президент Сі Цзіньпін вчора сказав, що Китай завжди працює над мирним співіснуванням між народами, і тут я хотіла б бачити кроки, які робляться в цьому напрямку", - додала глава італійського уряду.

Візит Мелоні до Китаю

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні перебуває з візитом у Китаї. Її мета стабілізувати зв’язки з Пекіном перед президентськими виборами у США.

Візит триватиме з 27 по 31 липня. Мелоні запланувала зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

Зокрема, переговори з Сі Цзіньпіном прем'єр Італії провела вчора, 29 липня. Серед обговорюваних тем була й війна Росії проти України.

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