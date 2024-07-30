Китай не заинтересован в поддержке промышленного потенциала РФ, - Мелони
В настоящее время Китай не заинтересован в поддержке промышленного потенциала России.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .
Как рассказала Мелони, во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином они "достаточно четко подняли вопрос поддержки России со стороны Китая, пытаясь вместе обсудить то, какие интересы есть у каждого".
"Я думаю, что Китай не заинтересован на данном этапе в поддержке промышленного потенциала России даже если, как мы знаем, он не вмешивается непосредственно", - отметила премьер Италии.
Мелони также надеется, что Китай может "может играть ведущую роль" в решении войны в Украине.
"Президент Си Цзиньпин вчера сказал, что Китай всегда работает над мирным сосуществованием между народами, и здесь я хотела бы видеть предпринимаемые в этом направлении шаги", - добавила глава итальянского правительства.
Визит Мелони в Китай
Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони находится с визитом в Китае. Ее цель - стабилизировать связи с Пекином перед президентскими выборами в США.
Визит продлится с 27 по 31 июля. Мелони запланировала встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.
В частности, переговоры с Си Цзиньпином премьер Италии провела вчера, 29 июля. Среди обсуждаемых тем была и война России против Украины.
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