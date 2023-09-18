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Китай зацікавлений у переговорах з США по лінії збройних сил, - Салліван

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати спостерігають ознаки зацікавленості Китаю у переговорах із Білим будинком по лінії збройних сил.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван після переговорів із главою МЗС Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Протягом деякого часу ми чітко заявляли, що вважаємо за необхідне консультації між збройними силами США та Китаю не лише на рівні Міністерства оборони, міністра, а й на рівні командування. Є деякі ознаки того, що вони (Китай – ред.) можуть бути в Це зацікавлені. Але це поступовий процес", - заявив Салліван.

Переговори Саллівана та Ван І проходили 16 та 17 вересня на Мальті. Сторони, зокрема, обговорили можливість зустрічі президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Відносини США та Китаю

На початку цього року відносини між двома країнами перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Проте влітку країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, КНР відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.

Згодом стало відомо, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

Також стало відомо, що наприкінці серпня Китай відвідає міністр торгівлі США Джина Раймондо. Повідомляється, що вона проведе переговори із високопосадовцями.

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