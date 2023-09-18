Китай зацікавлений у переговорах з США по лінії збройних сил, - Салліван

"Протягом деякого часу ми чітко заявляли, що вважаємо за необхідне консультації між збройними силами США та Китаю не лише на рівні Міністерства оборони, міністра, а й на рівні командування. Є деякі ознаки того, що вони (Китай – ред.) можуть бути в Це зацікавлені. Але це поступовий процес", - заявив Салліван.

Переговори Саллівана та Ван І проходили 16 та 17 вересня на Мальті. Сторони, зокрема, обговорили можливість зустрічі президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Відносини США та Китаю

На початку цього року відносини між двома країнами перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Проте влітку країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, КНР відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.

Згодом стало відомо, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

Також стало відомо, що наприкінці серпня Китай відвідає міністр торгівлі США Джина Раймондо. Повідомляється, що вона проведе переговори із високопосадовцями.