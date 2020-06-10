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Китай затопило: более десятка погибших, разрушены тысячи домов

Новости » Происшествия     10.06.2020 - 21:01
Китай затопило: более десятка погибших, разрушены тысячи домов
Фото: больше всего пострадали южные провинции (twitter.com timesofindia)

Стихия нанесла ущерба на более полумиллиарда долларов

Более 200 тысяч человек покинули свои дома из-за масштабного наводнения в южном и центральном Китае. "Высокая вода" унесла жизни десятков людей.

Об этом сообщает ABC News.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с начала июня 228 тысяч человек были вынуждены искать убежище из-за наводнения.

Первоначальный ущерб от затопления оценивается в более чем 500 млн долларов, поскольку стихия разрушила более тысячи домов.

Больше всего пострадали южные регионы Китая. Шесть человек погибли в провинции Гуанси, еще семеро погибших зарегистрировали в провинции Хунань. Также известно о нескольких пропавших безвести.

Рекордно сильные наводнения в Китае произошли в 1998 году, тогда погибли более двух тысяч человек, стихия разрушила почти 3 млн домов.

Напомним, в феврале "высокая вода" забрала 66 жизней в Индонезии.

В мае тропический циклон обрушился на Индию и Бангладеш, были разрушены сотни домов, погибли десятки людей.

Неделю назад рекордный паводок зафиксировали в Венеции, вода затопила весь исторический центр города.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Китайнаводнениезатопление
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