Китай затопило: более десятка погибших, разрушены тысячи домов

Стихия нанесла ущерба на более полумиллиарда долларов
Более 200 тысяч человек покинули свои дома из-за масштабного наводнения в южном и центральном Китае. "Высокая вода" унесла жизни десятков людей.
Об этом сообщает ABC News.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с начала июня 228 тысяч человек были вынуждены искать убежище из-за наводнения.
Первоначальный ущерб от затопления оценивается в более чем 500 млн долларов, поскольку стихия разрушила более тысячи домов.
Больше всего пострадали южные регионы Китая. Шесть человек погибли в провинции Гуанси, еще семеро погибших зарегистрировали в провинции Хунань. Также известно о нескольких пропавших безвести.
SWEPT AWAY: House collapses into a river amid deadly flooding in China that has displaced hundreds of thousands of people. https://t.co/kSXdhUq94d pic.twitter.com/Obk6aKz6UE— ABC News (@ABC) June 10, 2020
Рекордно сильные наводнения в Китае произошли в 1998 году, тогда погибли более двух тысяч человек, стихия разрушила почти 3 млн домов.
Напомним, в феврале "высокая вода" забрала 66 жизней в Индонезии.
В мае тропический циклон обрушился на Индию и Бангладеш, были разрушены сотни домов, погибли десятки людей.
Неделю назад рекордный паводок зафиксировали в Венеции, вода затопила весь исторический центр города.
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Автор: Роман Калиниченко