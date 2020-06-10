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Китай затопило: понад десяток загиблих, зруйновані тисячі будинків

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 21:01
Китай затопило: понад десяток загиблих, зруйновані тисячі будинків
Фото: найбільше постраждали південні провінції (twitter.com timesofindia)

Стихія завдала збитків на понад півмільярда доларів

Понад 200 тисяч людей покинули свої будинки через масштабну повінь у південному і центральному Китаї. "Висока вода" забрала життя десятків людей.

Про це повідомляє ABC News.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій КНР, з початку червня 228 тисяч людей були змушені шукати притулок через повені.

Шкода від затоплення оцінюється в більш ніж 500 млн доларів, оскільки стихія зруйнувала більше тисячі будинків.

Найбільше постраждали південні регіони Китаю. Шість людей загинули в провінції Гуансі, ще семеро загиблих зареєстрували в провінції Хунань. Також відомо про кілька зниклих безвісти.

Рекордно сильні повені в Китаї відбулися в 1998 році, тоді загинули понад дві тисячі осіб, стихія зруйнувала майже 3 млн будинків.

Нагадаємо, у лютому "висока вода" забрала 66 життів в Індонезії.

У травні тропічний циклон пронісся Індією та Бангладеш, були зруйновані сотні будинків, загинули десятки людей.

Тиждень тому рекордний паводок зафіксували у Венеції, вода затопила весь історичний центр міста.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Китайповіньзатопление
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