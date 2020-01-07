Сильное наводнение в Индонезии: погибли 66 человек

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Ожидается продолжение непогоды, синоптики прогнозируют новые дожди

В индонезийской столице - городе Джакарта - в результате сильных наводнений погибли 66 человек, а еще два человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Отмечается, что ожидается продолжение непогоды, синоптики прогнозируют новые дожди.

Более 35 тысяч человек до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые превратили на временные убежища. Кроме того, в городе Бекаси, что на восток от Джакарты, было переселено почти 150 тысяч жителей. Также продолжается поиск пропавших без вести.

Несмотря на то, что вода немного отошла, в Джакарте и в центральных районах Явы прогнозируют до 122 мм осадков. Это может спровоцировать новые опасные подтопления.

Напомним, кроме этого, сейсмологи зарегистрировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра).

В сентябре прошлого года в Индонезии также было сильное землетрясение, в результате которого погибли 30 человек. Тогда почти 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилье. В регионе в связи с произошедшим было объявлено чрезвычайное положение.