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Китай засвоює уроки з війни Путіна проти України, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай уважно стежить за війною Росії проти України та робить висновки, які можуть вплинути на його майбутні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, якого цитує Bloomberg.

"Якщо президент Путін переможе в Україні, це дасть сигнал про те, що авторитарні режими можуть досягти своїх цілей за допомогою грубої сили. Це небезпечно", - сказав Столтенберг.

Він додав, що те, що сьогодні відбувається в Європі, завтра може статися в Східній Азії.

Зазначається, що вторгнення Росії в Україну викликало у Японії побоювання, що Китай може зробити подібну заявку щодо Тайваню - крок, який Токіо вважає прямим впливом на його власну безпеку.

Столтенберг підкреслив, що і НАТО, і Японія погоджуються з тим, що "трансатлантична та індо-тихоокеанська безпека глибоко взаємопов’язані і те, що відбувається в цьому регіоні, має значення для НАТО".

Тим часом європейські союзники дедалі більше усвідомлюють зростаючу загрозу безпеці, яку представляє Китай у різних сферах, особливо в довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося раніше, НАТО та Японія зобов'язалися зміцнювати відносини перед загрозою з боку РФ та Китаю.

У МЗС Японії повідомляли, що санкції проти Росії та підтримка України стануть головним пріоритетом для країн G7.

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