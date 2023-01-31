ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай засвоює уроки з війни Путіна проти України, - генсек НАТО

Новость на русском →
Вівторок 31 січня 2023 16:08
Китай засвоює уроки з війни Путіна проти України, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Китай уважно стежить за війною Росії проти України та робить висновки, які можуть вплинути на його майбутні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, якого цитує Bloomberg.

"Якщо президент Путін переможе в Україні, це дасть сигнал про те, що авторитарні режими можуть досягти своїх цілей за допомогою грубої сили. Це небезпечно", - сказав Столтенберг.

Він додав, що те, що сьогодні відбувається в Європі, завтра може статися в Східній Азії.

Зазначається, що вторгнення Росії в Україну викликало у Японії побоювання, що Китай може зробити подібну заявку щодо Тайваню - крок, який Токіо вважає прямим впливом на його власну безпеку.

Столтенберг підкреслив, що і НАТО, і Японія погоджуються з тим, що "трансатлантична та індо-тихоокеанська безпека глибоко взаємопов’язані і те, що відбувається в цьому регіоні, має значення для НАТО".

Тим часом європейські союзники дедалі більше усвідомлюють зростаючу загрозу безпеці, яку представляє Китай у різних сферах, особливо в довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося раніше, НАТО та Японія зобов'язалися зміцнювати відносини перед загрозою з боку РФ та Китаю.

У МЗС Японії повідомляли, що санкції проти Росії та підтримка України стануть головним пріоритетом для країн G7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Японія
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу