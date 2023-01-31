Китай усваивает уроки с войны Путина против Украины, - генсек НАТО

Китай внимательно следит за войной России против Украины и делает выводы, которые могут повлиять на его будущие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, которого цитирует Bloomberg .

"Если президент Путин победит в Украине, это даст сигнал о том, что авторитарные режимы могут достичь своих целей посредством грубой силы. Это опасно", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что то, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии.

Отмечается, что вторжение России в Украину вызвало у Японии опасения, что Китай может сделать подобную заявку по Тайваню - шаг, который Токио считает прямым влиянием на его безопасность.

Столтенберг подчеркнул, что и НАТО, и Япония соглашаются с тем, что "трансатлантическая и индо-тихоокеанская безопасность глубоко взаимосвязаны и происходящее в этом регионе имеет значение для НАТО".

Между тем, европейские союзники все больше осознают растущую угрозу безопасности, которую представляет Китай в различных сферах, особенно в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось ранее, НАТО и Япония обязались укреплять отношения перед угрозой со стороны РФ и Китая.

В МИД Японии сообщали, что санкции против России и поддержка Украины станут главным приоритетом для стран G7.

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