Китай застосував водомети проти філіппінських кораблів

На відео, опублікованому Філіппінами, показано, як цивільне судно постачання обливають водометами, що, за словами філіппінських військових, спричинило "значні пошкодження" та поранення персоналу на судні.

Цивільне судно було найнято для поповнення запасів філіппінських військових на кораблі, що стояв на мілині. Цей корабель Філіппіни використовують для посилення своїх претензій на суверенітет.

За словами філіппінських військових, його супроводжували два кораблі ВМС і два кораблі берегової охорони.

Берегова охорона Філіппін повідомила, що один з її кораблів оточили корабель берегової охорони Китаю та два кораблі китайської морської міліції.

Берегова охорона Китаю заявила, що філіппінські судна проігнорували неодноразові попередження та "увірвалися силою". Вона каже, що вся відповідальність за інцидент лежить на Філіппінах.

Спеціальна група Філіппін з Південно-Китайського моря заявила, що "приховані загрози чи ворожнеча" не завадять країні реалізувати свої законні права на її морські зони.

Китай та Філіппіни