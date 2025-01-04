Китай застеріг Росії від застосування ядерної зброї проти України, - Блінкен

Він зазначив, що США були "дуже стурбовані", оскільки російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, розглядав ядерний варіант проти України.

"Навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", - сказав Блінкен.

За словами Блінкена, у США є підстави вважати, що Китай вступив у зв’язок з Росією і сказав: "Не роби цього".

Держсекретар США додав, що подібна динаміка могла мати місце, коли США повідомили Китаю, що Путін планує розмістити ядерну зброю в космосі.

Блінкен також заперечив припущення, що адміністрація президента Джо Байдена зволікала з наданням зброї Україні, кажучи, що вона повинна була взяти до уваги низку факторів, таких як здатність експлуатувати та обслуговувати системи.