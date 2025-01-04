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Китай предостерег Россию от применения ядерного оружия против Украины, - Блинкен

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия рассматривала возможность ядерного удара по Украине. Китай предостерег Москву от применения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена в комментарии Financial Times.

Он отметил, что США были "очень обеспокоены", поскольку российский диктатор Владимир Путин, вероятно, рассматривал ядерный вариант против Украины.

"Даже если вероятность выросла с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - сказал Блинкен.

По словам Блинкена, у США есть основания полагать, что Китай вступил в связь с Россией и сказал: "Не делай этого".

Госсекретарь США добавил, что подобная динамика могла иметь место, когда США сообщили Китаю, что Путин планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Блинкен также опроверг предположение, что администрация президента Джо Байдена медлила с предоставлением оружия Украине, говоря, что она должна была принять во внимание ряд факторов, таких как способность эксплуатировать и обслуживать системы.

Ядерные угрозы Путина

Стоит отметить, что Россия неоднократно угрожала Украине и странам Запада ядерным оружием. Западные издания и некоторые политики считают, что российский диктатор Владимир Путин в октябре 2022 года был максимально близок к применению ядерного оружия против Украины.

В ноябре 2024 года Путин подписал новую ядерную доктрину России. В обновленном документе указано, что основанием для нанесения ядерного удара может быть агрессия против России, а также ее союзников со стороны любой неядерной страны при поддержке ядерного государства.

Больше о российской доктрине и как на нее отреагировали в мире - в материале РБК-Украина.

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