ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай вивів на орбіту останній модуль космічної станції Tiangong

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 16:10
Китай вивів на орбіту останній модуль космічної станції Tiangong Фото: Китай вивів на орбіту останній модуль космічної станції Tiangong ()
Автор: Сергій Пишкін

Китай заявив про успішний запуск останнього модуля своєї станції Tiangong у космос.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RFI.

Модуль, який отримав назву Mengtian, був запущений на ракеті Long March 5B зі стартового центру Веньчан на тропічному острові Хайнань у Китаї.

"Ґрунтуючись на даних польоту ракети-носія Long March 5B і надійних розрахунках Пекінського аерокосмічного центру управління польотами, експериментальний модуль космічної станції Mengtian точно вийшов на задану орбіту, умови роботи нормальні", - заявив командир космодрому Веньчан Ден Хунцінь.

Вищезгаданий модуль, є останнім компонентом T-подібної космічної станції Tiangong. Він несе на орбіту наукове обладнання та першу у світі систему холодного атомного годинника космічного базування.

"У разі успіху холодні атомні годинники сформують найточнішу систему часу та частоти в космосі, яка не повинна втрачати жодної секунди за сотні мільйонів років", - заявив науковий співробітник Китайської академії наук Чжан Вей.

Після завершення будівництва Tiangong, на станції працюватимуть троє астронавтів, які проводитимуть експерименти й допомагатимуть тестувати нові технології.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України