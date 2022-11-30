Китай запустил на орбиту корабль с космонавтами: видео
Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" стартовал к Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайский телеканал CGTN.
Во вторник, 29 ноября, на северо-западе Китая в 23:08 по пекинскому времени из центра запуска спутников Цзюцюань вылетела ракета Long March-2F Y15 с космическим кораблем Shenzhou-15 и тремя тайконавтами на борту.
Watch: Rocket carrying #Shenzhou15 разрушил spacecraft blasts off. #SpaceChina pic.twitter.com/1JVhbTKbPk— CGTN (@CGTNOfficial) November 29, 2022
Трое тайконавтов, Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу должны долететь до космической станции и прожить несколько дней с экипажем "Шэньчжоу-14" до возвращения последнего на землю. Впервые в истории Китая ротация будет осуществлена на орбите в присутствии членов двух экипажей.
Эта миссия станет четвертой экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести более 40 научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат три-четыре выхода в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции.
Напомним, что 12 ноября Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5"
Также ранее мы писали, что Китай заявил об успешном запуске последнего модуля своей станции Tiangong в космос.
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