Китай запустил спутник для борьбы со стихийными бедствиями

Это уже 313 полет ракет-носителей серии "Чанчжэн"
Китай провел успешный запуск в космос спутника "Юньхан-1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщается, запуск состоялся в среду, 25 сентября, с Цзюцюаньского космодрома на северо-западе Китая.
"В среду в 08:54 по пекинскому времени с Цзюцюаньского космодрома на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March-2D) был проведен успешный запуск второго спутника серии "Юньхан-1", - говорится в сообщении.
Аппарат предназначен для исследования атмосферного и морской среды, космического пространства, а также борьбы со стихийными бедствиями и проведения научных экспериментов.
Новый спутник и ракета-носитель "Чанчжэн-2Г" разработаны Шанхайской академией по технологии космических полетов при Китайском объединении космических технологий. Это уже 313 полет ракет-носителей серии "Чанчжэн".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 сентября с космодрома Сичан на юго-западе Китая был успешно произведен запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы "Бэйдоу". С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" два спутника были выведены на орбиту.
Кроме того, 25 сентября Япония запустила на Международную космическую станцию беспилотный грузовой космический корабль Kounotori 8. Он должен доставить на МКС 5,3 тонны груза, среди которого - предметы повседневного обихода, аккумуляторы и спутники. Стыковка запланирована на субботу, 28 сентября.